Сотрудник НАБУ погорел на взятке в $150 тысяч, за которые обещал закрыть уголовное дело

На Сумщине сотрудник НАБУ и его подельник требовал взятку в размере 300 тысяч долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Взятку сотрудник НАБУ требовал за прекращение уголовного преследования и закрытии уголовного производства.

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Как сообщила Сарган, позже в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое востребованную сумму по просьбе предпринимательницы.

«На получении этой суммы – 150 тысяч долларов – сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумщины и СБУ», — написала Сарган.