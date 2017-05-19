Сотрудник НАБУ погорел на взятке в $150 тысяч, за которые обещал закрыть уголовное дело

19:01, 19 мая 2017
Общество
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Сначала взяточник и его сообщник требовали 300 тысяч долларов.

Сотрудник НАБУ обещал закрыть за деньги уголовное дело / facebook.com/LarysaSargan

На Сумщине сотрудник НАБУ и его подельник требовал взятку в размере 300 тысяч долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Взятку сотрудник НАБУ требовал за прекращение уголовного преследования и закрытии уголовного производства.

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Как сообщила Сарган, позже в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое востребованную сумму по просьбе предпринимательницы.

facebook.com/LarysaSargan

«На получении этой суммы – 150 тысяч долларов – сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумщины и СБУ», — написала Сарган.

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