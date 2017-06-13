На шахте "Новодонецкая" произошла вспышка метана, четверо горняков получили ожоги

На шахте «Новодонецкая» произошла вспышка метана. Об этом на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Согласно его сообщению, инцидент произошел 12 июня около 21:00. Волынец также сообщил, что 4 горняков получили ожоги.

Читайте такжеВ Донецкой области погиб 21-летний рабочий шахты

«Вчера около 21:00 на ш. "Новодонецкая" (ДТЭК) произошла вспышка газа-метана. 4 горняков получили ожоги. Все сейчас в г. Краматорск в ожоговом центре. Самый тяжелый уровень ожогов -60% всего тела», - написал он, добавив, что сейчас выясняются детали.

Как сообщал УНИАН ранее, 6 июня в 8:55 в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте «Октябрьская» произошел обвал породы.

В 10:03 аварийно-спасательный отряд обнаружил и изъял из-под завала тело погибшего горняка, 1979 г. Проводятся работы по поднятию тела на поверхность.