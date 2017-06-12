В Одессе задержан таксист, нанесший тяжелые ножевые ранения пассажиру

В Одессе задержан таксист, нанесший тяжелые ножевые ранения своему пассажиру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 11 июня в ходе внезапно возникшего конфликта водитель такси нанес пассажиру 4 ножевые ранения.

«Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правохранители задержали 27-летнего подозреваемого. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Причина нападения в настоящее время устанавливается. Представитель прокуратуры уточнил, что потерпевший мужчина, 1983 года рождения, в очень тяжелом состоянии и взять у него показания пока невозможно.

Одесская местная прокуратура № 2 (Малиновский район Одессы) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. Расследует дело следователи Малиновского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Одессе нашли убитой 17-летнюю студентку национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяну Маснюк.

В тот же день по подозрению в ее убийстве был задержан молодой мужчина. По данным следствия, задержанный неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу на Овидиопольской дороге, убил и ограбил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело. По данным прокуратуры Одесской области, студентка также была изнасилована. 23 мая суд постановил взять подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Против мужчины открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой).