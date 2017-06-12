На Киевщине правоохранители изъяли каннабиса на $75 тысяч

Правоохранители изъяли у двух злоумышленников 15 кг канабиса, стоимость которого на "черном рынке" составляет 75 тысяч долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Читайте такжеВ Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и наркотикиТак, правоохранители задержали 28-летнего проводника поезда сообщением "Харьков-Москва". Он спрятал в одном из купе 10 брикетов с канабисом общей массой 7 кг с целью перемещения через таможенную границу Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 305 (законченное покушение на контрабанду особо опасного наркотического средства - каннабис, оборот которого запрещен) УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных действий в одном из домов Броварского района Киевской области у 44-летнего хозяина обнаружены и изъяты 19 пакетов с канабисом. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.