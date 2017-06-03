В Киеве на автостоянке произошел пожар: дотла сгорели три автомобиля (фото)

В Киеве ночью на частной автостоянке в Деснянском районе в результате пожара полностью сгорели три автомобиля, еще пять повреждены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что 3 июня, в 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки по улице Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

«К месту вызова немедленно были направлены спасатели 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что возгорание произошло в автомобиле «Mercedes ML 350» с распространением огня на рядом припаркованные автомобили «Toyota Prado», «Nissan Note», «ВАЗ-2114», «Toyota RAV-4», «Honda Civic», «Mitsubishi Lancer» и «Toyota Corolla», - говорится в сообщении.

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В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание.

В результате возгорания, автомобили «Mercedes ML 350», «Toyota Prado» и «Nissan Note» сгорели полностью. В автомобилях «ВАЗ-2114» сгорели и повреждены моторный отсек, лобовое стекло, салон и лакокрасочное покрытие, в «Toyota RAV-4» - запасное колесо, задний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие; в «Honda Civic» - передний бампер, правая фара и лакокрасочное покрытие; в «Mitsubishi Lancer» - багажное отделение, два крыла, передний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие; в «Toyota Corolla» - лакокрасочное покрытие переднего бампера и левая передняя фара.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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