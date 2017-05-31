На Львовщине неизвестные подожгли школу. Об этом сообщает полиция области.

Учебному заведению причинен материальный ущерб на сумму около 20 000 гривень.

"Как предварительно установили правоохранители, неизвестные лица разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку. В результате возгорания никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое находилось в классе. Сумма причиненного ущерба – около 20 000 гривень", - сказано в сообщении.

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Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы.

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