На Львовщине неизвестные подожгли школу
Учебному заведению причинен материальный ущерб на сумму около 20 тысяч гривень.
На Львовщине неизвестные подожгли школу. Об этом сообщает полиция области.
Учебному заведению причинен материальный ущерб на сумму около 20 000 гривень.
"Как предварительно установили правоохранители, неизвестные лица разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку. В результате возгорания никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое находилось в классе. Сумма причиненного ущерба – около 20 000 гривень", - сказано в сообщении.
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Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы.
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