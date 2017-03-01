В Киеве подожгли двери Украинского института национальной памяти

В Киеве ночью неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Ночью неизвестные подожгли дверь в Украинский институт национальной памяти. На этот раз "визиток" не оставили. Нас не запугать", – пишет Вятрович.

Напомним, в Киеве 16 февраля около 14:00 произошла попытка нападения на Вятровича, телесных повреждений он не получил. Три человека были задержаны.

Позже, неизвестные облили красной краской вход в Украинский институт национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, Вятрович предложил отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая.