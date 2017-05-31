На Кременчугском водохранилище кайтсерфингист врезался в дерево и погиб

Возле поселка Градижск Глобинского района Полтавской области вчера, 30 мая, было найдено тело мужчины, погибшего во время занятия экстремальным видом спорта – кайтсерфингом – на Кременчугском водохранилище.

Читайте такжеПод Киевом мотоциклистка попала в ДТП, погиб военнослужащий, который ехал с ней

Как сообщили УНИАН в Глобинском отделе полиции, тело погибшего было обнаружено на дереве.

Как уточнили в полиции, 43-летний мужчина катался на доске по воде на Кременчугском водохранилище, используя крыло-парашют.

Во время внезапного потока ветра спортсмена подняло в воздух и занесло на дерево. Во время аварийного приземления мужчина поломал руки и ноги, а также получил ряд других травм, от которых умер.