"Пассажирам не хватало воздуха": в аэропорт "Киев" вернулся неисправный самолет (фото)

Сегодня, 30 мая, в аэропорту "Киев" (Жуляны) рейс Киев-Анталия перенесли из-за неисправности самолета, а все пассажиры вынуждены были ждать в зале ожидания на его диагностику и ремонт. Об инциденте рассказала одна из пассажиров самолета Алина Ильницкая, передает ТСН.uа.

По ее словам после того, как самолет поднялся в небо, пассажирам не хватало воздуха и из-за этого стало плохо.

"В аэропорту Киев (Жуляны) пассажиров рейса Киев-Анталия авиакомпании "Anda Air" пытаются посадить и отправить в полет на неисправном самолете, причем самолет поднявшись в воздух через 20 минут полета вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона. На борту во время взлета и посадки самолета пассажирам (взрослым и детям) стало плохо, не хватало воздуха. Пока представители компании-перевозчика отказываются предоставить другой борт. Мы в страхе за себя и детей", – отметила туристка.

В свою очередь, представитель авиакомпании "Anda Air" Сергей Фоменко отметил, что это обычная ситуация и ничего сверхъестественного не произошло.

"Ну да, одна из вспомогательных систем показала, что есть ошибка. Командир корабля в принципе мог бы и лететь, но он принял решение сесть. То есть, ничего сверхъестественного не произошло, чисто ситуация такая стандартная для нас", – рассказал он.

Фоменко также добавил, что после приземления самолет проверили и уже через час он мог лететь.

"После посадки поменяли там блок, проверили все остальное, и через час он был уже готов, но процедурно мы не можем быстрее, потому что куча актов пишется и всего остального, и мы должны все вещи проверить. Пассажиры уже сейчас на этом же самолете полетят, объявлена посадка", – подчеркнул представитель авиакомпании.

Читайте такжеПоявилось видео обстрелянного над Черным морем украинского Ан-26

В "Anda Air" отметили, что поскольку задержка была более трех часов, всех пассажиров покормили.

"Люди переживают и нервничают наверное. Ну, вполне обычная ситуация и ничего там сверхъестественного нет, Слава Богу, не ломалось и все такое. Ну есть такие вещи. В каждом самолете, около двух-трех систем, которые заменяют друг друга в каких-то ситуациях, но командир посчитал, что лучше он вернется", – сказал Фоменко.

Также ТСН.uа связался с пресс-центром аэропорта "Киев", где сообщили, что задержка рейса продлилась около пяти часов, а не трех.

"Одна из систем кондиционирования при взлете показывала сигнал о том, что не герметизируется кабина. И командир принял решение садиться и вернуться для решения этих проблем. И людей накормили за это время. Задержка была где-то около пяти часов. Был заменен блок в системе кондиционирования и самолет сейчас взлетает. Уже была закончена посадка. Ну это такая обычная ситуация, я не могу сказать, что это нечто экстраординарное, это технические неполадки, потому что это железо. В этом случае командир должен принять решение и лететь дальше, это не есть такая проблема, это возможно было в ручном режиме осуществить в течение полета. Но у командира была возможность вернуться и он вернулся", – рассказали в пресс-службе.

По словам представителя столичного аэропорта, длительная задержка была из-за того, что экипажу и самолету нужно еще получить разрешение на дополнительный вылет, время согласовать и так далее, а все остальные технические моменты не отнимали много времени.