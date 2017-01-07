В Киеве и Харькове отменили некоторые рейсы в Стамбул из-за непогоды

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло украинского аэропорта.

В частности, отменен рейс TK 458 (время вылета 10:45, Turkish Airlines), а также рейс PS 9558 (время вылета 10:45, Ukraine International Airlines), оба – из терминала D.

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Рейсы PS 713 и TK 8809, запланированные на 12:00, до сих пор ожидаются.

Примечательно, также отменены субботние авиарейсы компании Pegasus и Atlasglobal Ukraine, которые должны были вылететь в Стамбул из "Международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в 2:40 и 13:30 соответственно.

Как сообщает издание NewsTurk, в Стамбуле сложные погодные условия практически парализовали все движение транспорта, в т.ч. морские и авиаперевозки. Муниципальные паромы Стамбула Şehir Hatları сообщили о прекращении движения по всем маршрутам через Босфор, также отменено паромное сообщение İDO между Стамбулом и Бурсой.

В стамбульских аэропортах имени Ататюрка и Сабиха Гекчен остаются тысячи пассажиров из-за отмены большей части внутренних и международных рейсов. Авиакомпании просят своих клиентов проверять расписание рейсов перед тем, как выезжать в аэропорт.