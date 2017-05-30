Мощный прорыв трубы в Киеве: ремонтные работы возле 15-метровой ямы начнутся только после расследования
10:29, 30 мая 2017Происшествия
938 0
Участок теплосети, на которой произошел прорыв, эксплуатировался с 1979 года.
Участок теплосети уже исчерпал свой 25-летний срок / Фото УНИАН
В Киеве на Голосеевском проспекте, где накануне прорвало трубу диаметром 2 м, остается 15-метровая яма, ремонтные работы до сих пор не начались, передает 112.ua.
Читайте такжеВ "Киевэнерго" назвали причину масштабного прорыва трубопровода в Голосеево
В "Киевэнерго" сказали, что приступят к ликвидации повреждений уже после окончания оперативно-следственных действий, и ущерб пострадавшим будет компенсирован.
Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года, он уже исчерпал свой 25-летний срок.
Как сообщал УНИАН, 29 мая в Киеве на пр. Голосеевском прорвало трубу, фонтан воды достиг 7-го этажа, на земле возникла воронка, были повреждены припаркованные автомобили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter