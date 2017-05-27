Столкновение поездов на Хмельнитчине: обнародованы впечатляющие фото аварии с высоты птичьего полета

15:12, 27 мая 2017
Происшествия
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Пассажирский поезд "Киев — Каменец-Подольский" столкнулся с грузовым, который стоял на станции.

Столкновение поездов / Dronarium

В сети появились фото масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, когда столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Снимки с дрона опубликовали на Facebook-странице Dronarium.

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Столкновение поездов / Dronarium

Как сообщал УНИАН, в субботу пассажирский поезд “Киев — Каменец-Подольский” (№139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции.

Столкновение поездов / Dronarium

В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги. В пассажирском поезде много детей ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Столкновение поездов в Хмельницкой области#фото аварии на Хмельнитчине