Полиция задержала двух воров металла из Житомирского бронетанкового завода

Полиция задержала двух воров металла из государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод» концерна «Укроборонпром».

Как сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, установлено, что двое работников Житомирского бронетанкового завода похищали и сдавали на металлолом части отходов производства.

У мужчин изъяли автомобиль «ВАЗ» и уже подготовленную для вывоза очередную партию металла.

Получив информацию о возможном похищении металлических отходов с завода, полицейские вместе с охраной предприятия обследовали его территорию и определили пути, которыми возможна транспортировка лома. В результате многодневного наблюдения удалось зафиксировать, как двое мужчин выносили с территории и грузили в автомобиль металлические части отходов производства. Утром 22 мая были задержаны на месте происшествия.

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Задержанные, 39-летний и 33-летний жители Житомирского района, являются работниками этого завода и в содеянном сознались. Полицейские изъяли у них автомобиль и около 0,5 т металла, уже приготовленного злоумышленниками для дальнейшего похищения. Среди обломков были части брони и металлические уголки.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования установлено, что мужчины раньше успели несколько раз сдать металл в пункты приема. Продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств происшествия.

Согласно действующему законодательству, мужчинам может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, Житомирский бронетанковый завод государственного концерна «Укроборонпром» (пгт. Новогуйвинское Житомирского района) капитально ремонтирует и модернизирует бронетанковое вооружение, в том числе и для нужд АТО.

Как сообщал УНИАН, ранее житомирские пограничники вместе с полицией задержали браконьеров вблизи зоны отчуждения.