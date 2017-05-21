В Одессе нашли убитой 17-летнюю студентку юридической академии

В Одессе сегодня нашли убитой 17-летнюю студентку национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По его словам, Татьяну Маснюк, которая 16 мая вышла из общежития Одесского экологического колледжа и исчезла, нашли мертвой.

«Место убийства указал сам подозреваемый в этом преступлении, который уже задержан полицией», - сказал сотрудник полиции.

Как сообщили УНИАН в юридической академии, 17-летнюю студентку в последний раз видели ночью 18 мая в районе улицы Александра Невского, и до сих пор ее местонахождение было неизвестно.

«Девушка была одета в серую кофту, черные штаны, черные туфли на каблуках. Кроме того, у нее с собой была черная сумка, студенческий билет и зачетная книжка. Руководство Одесской юридической академии сразу же распространило официальное сообщение с просьбой помочь в ее поиске, пообещав щедро вознаградить всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны. Сумма денежного вознаграждения составляла 50 тысяч гривен. Однако Татьяну нашли мертвой…», - сказали в вузе.

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Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин. «Наши худшие опасения по поводу пропавшей девочки подтвердились», - написал он.

Как стало известно УНИАН от осведомленного источника в правоохранительных органах, девушка вышла из общежития экологического колледжа, расположенного по улице Львовской и исчезла. Ее безуспешно разыскивали несколько дней. В убийстве подозревается таксист, который, по имеющейся информации, не только лишил студентку жизни, но и поджег ее тело.