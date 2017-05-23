В Одессе суд арестовал таксиста, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Киевский районный суд Одессы сегодня взял под стражу подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 17-летней студентки национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемый арестован вечером 23 мая по ходатайству прокуратуры.

Отмечается, что, по данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу на Овидиопольской дороге, убил и ограбил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 21 мая задержали мужчину на территории Одесской области.

Читайте такжеУбийство студентки в Одессе: прокуратура добивается пожизненного срока для таксиста

Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой) продолжается.

Подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

В пресс-службе Киевского райсуда сообщили, что следствием установлено: 18 мая подозреваемый, работая водителем такси, приехал по вызову погибшей, заказавшей машину через интернет-приложение «Тачку». Мужчину подозревают в том, что он вошел в доверие девушки и предложил совершить поездку в Черноморск Одесской области. Во время движения по трассе подозреваемый остановил автомобиль и под незначительным предлогом предложил девушке выйти из машины, после чего убил ее и ограбил.

Как отметила сторона обвинения, мужчина завладел мобильным телефоном Iphone 6, золотыми серьгами, золотым кольцом и денежными средствами на общую сумму 17,2 тыс. грн. После этого, с целью сокрытия следов преступления, убийца поджег тело девушки.

На суде подозреваемый заявил, что совершил убийство якобы во время «неконтролируемого приступа ярости».

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, правоохранители также подозревают мужчину в ряде других аналогичных преступлений.

«Задержанный обоснованно подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений, особо тяжелых, на территории Одесской области. Мы сейчас проверяем его деятельность с начала 2010 года», — сообщил Головин.

Как отметил в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко, также подтвердилась информация об изнасиловании погибшей студентки.

Как сообщили в юридической академии, Маснюк – из Житомира, ее отец проходит воинскую службу на востоке Украины. В Одессе девушка проживала в общежитии, откуда в позднее время суток отправилась к знакомому, вызвав такси. В академии отметили, что пропала студентка 18 мая.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в пригороде Одессы нашли убитой 17-летнюю студентку Одесской юридической академии.