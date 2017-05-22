В Одессе из аэропорта эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании (видео)

В Одессе из-за сообщения о минировании из международного аэропорта «Одесса» эвакуируют персонал и пассажиров.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 9.15 в полицию поступило сообщение о том, что в аэропорту «Одесса» заложена бомба.

На указанное место выехали полицейские, в т.ч. специалисты взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками. Проводится проверка.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.