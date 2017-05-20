Пограничники предотвратили незаконный вывоз в Польшу почти 35 кг янтаря

Пограничники ночью предотвратили незаконный вывоз в Польшу почти 35 кг янтаря.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, камни граждане Турции и Украины везли в соседнюю страну через пункт пропуска «Рава-Русская».

Автомобиль «Шкода» польской регистрации под управлением гражданина Турции, было остановлено пограничниками около 2-х часов ночи. Для пересечения границы мужчина выбрал полосу движения «зеленый коридор».

Пограничники инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время дополнительной проверки в топливном баке, запасном колесе и переднем бампере было обнаружено более 30 кг необработанного янтаря разных размеров.

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Вскоре в пункт пропуска на автомобиле «Пежо» прибыл гражданин Украины. Он также избрал для контроля «зеленый коридор». Во время углубленной проверки автомобиля из полости переднего бампера и панели приборов было изъято 4,3 кг янтаря.

Камни и транспортные средства изъяты работниками таможни.