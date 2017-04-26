На Киевщине ночью произошла перестрелка с участием главы набсовета "Киевгорстроя"

На Киевщине в городе Васильков произошел конфликт со стрельбой при участии председателя наблюдательного совета компании «Киевгорстрой» Владимира Слончака. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В частности, по данным правоохранителей, поздно вечером 24 апреля по дороге из столицы к городу Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт.

«Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили «разборки» с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, который находился неподалеку. Правоохранители приехали и угомонили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции», - говорится в сообщении.

Васильковские полицейские установили участников конфликта. «Один из них оказался председателем наблюдательного совета публичного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Владимиром Слончаком», - отметили в Нацполиции. Сейчас участники конфликта проходят медицинское обследование степени тяжести полученных телесных повреждений. Оружие и автомобили изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Работники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действиям каждого участника происшествия.