В ОУН показали фото разгромленного офиса в Киеве после стычек 9 мая. Фото обнародованы в Facebook Добровольческого движения ОУН.

"Все внутри перевернуто, мебель и стекло избиты. На полу пятна от крови... наши активисты все еще в райотдел. По последней информации пытаются силой брать анализы ДНК", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро "Арсенальная") у штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского скопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

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Сначала сотрудники полиции окружили здание, затем в их сторону полетели файера. Позже активисты из офиса ОУН Коханивского бросали яйца в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов.

В офисе ОУН полиция задержала 24 человека. Позже стало известно, что представители ОУН пикетируют Печерское отделение полиции, в котором находятся 15 задержанных во время столкновений под офисом ОУН. В полиции сообщают, що под отделением - 50 человек митингующих.