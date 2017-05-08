Сотрудники СБУ задержали торговцев оружием из зоны АТО (фото)

Сотрудники СБУ и прокуратуры задержали группу торговцев, которые продавали вывезенное из района проведения АТО оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники Одесского управления СБ Украины задержали одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами.

Отмечается, что в ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов.

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«Сотрудники спецслужбы изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат «РАК», винтовку с маркировкой «ММГ ВМ», винтовку калибра 32 мм., по два пистолета Макарова и «ТТ», пистолет «Форт-12 М» с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК». Торговцы также хранили десять гранат к подствольному гранатомету «ВОГ-25», гранату РГД-5 и две «РГО», несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра и тому подобное», - говорится в сообщении.

По месту жительства одного из фигурантов правоохранители изъяли оборудование для изготовления боевых патронов. Открыто уголовное производство по ст. 263-1 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Пятерым задержанным, в том числе организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Главного Управления СБ Украины в Крыму задержали на административной границе с временно анексованим полуостровом дезертира.

Отмечается, что правоохранители установили, что «бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага».