На Львовщине мужчина из пистолета обстрелял рыбаков: трое раненых

12:37, 03 мая 2017
Происшествия
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На озере в Городокском районе между мужчинами произошел конфликт.

Иллюстрация / REUTERS

В Городокском районе Львовской области мужчина из травматического пистолета «Зораки» обстрелял рыбаков на местном озере, были ранены трое львовян. Сообщение об этом поступило 2 мая в полночь, рассказали в пресс-службе областной полиции.

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Установлено, что в раненых стрелял 45-летний житель одного из сел района. Пистолет у него изъяли.

Один из раненых, в возрасте 50 лет, получил «непроникающее ранение грудной клетки», его 36-летний товарищ – «ранения мягких тканей коленного сустава», еще один, 49-летний – «ранение мягких тканей в области крыла подвздошной кости».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается расследование.

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Теги: #стрельба на Львовщине