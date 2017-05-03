На Львовщине мужчина из пистолета обстрелял рыбаков: трое раненых

В Городокском районе Львовской области мужчина из травматического пистолета «Зораки» обстрелял рыбаков на местном озере, были ранены трое львовян. Сообщение об этом поступило 2 мая в полночь, рассказали в пресс-службе областной полиции.

Читайте такжеНа Закарпатье открыли дело против таможенников, позволивших сыну экс-главы РГА вывезти из Украины $400 тысяч

Установлено, что в раненых стрелял 45-летний житель одного из сел района. Пистолет у него изъяли.

Один из раненых, в возрасте 50 лет, получил «непроникающее ранение грудной клетки», его 36-летний товарищ – «ранения мягких тканей коленного сустава», еще один, 49-летний – «ранение мягких тканей в области крыла подвздошной кости».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается расследование.