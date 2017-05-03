Суд отдал Мартыненко на поруки с явными процессуальными нарушениями – САП

Решение Соломенского районного суда Киева об освобождении бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки вынесено с явными процессуальными нарушениями, поэтому прокуратура будет настаивать на его пересмотре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил прокурор САП Роман Симкив.

“Решение суда первой инстанции вынесено с явными процессуальными нарушениями. Поэтому мы внесли апелляцию, и просим избрать меру пресечения, которую мы просили в суде первой инстанции - содержание под стражей с возможностью залога”, - сказал Симкив.

Также он пояснил, что избрание судом первой инстанции меры пресечения для Мартыненко в виде взятия на поруки содержит процессуальные нарушения. “Во-первых, не все народные депутаты знакомы с Мартыненко лично для того, чтобы поручиться за него, не все народные депутаты знали, в чем он подозревается. А брать на поруки человека, не зная, в чем его подозревают, это не совсем верно”, - добавил прокурор.

Кроме того, Симкив добавил, что по делу Мартыненко есть 5 подозреваемых, которые уведомлены о подозрении, а Мартыненко среди них отводится роль организатора, «то есть человека, который создал и руководил действиями других лиц по совершению данного уголовного правонарушения”.

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Также прокурор отметил, что рано говорить о передаче дела для судебного следствия, поскольку уголовное производство сложное, есть много следственных действий, которые нужно завершить.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, о поставке уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко уведомили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.