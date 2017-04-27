В Киеве неизвестный выволок из многоэтажки тело убитой женщины и дождался полицию (фото)
11:22, 27 апреля 2017Происшествия
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Мужчина вытащил во двор тело женщины с перерезанным горлом на матрасе с пятого этажа и уселся на лавочку.
Неизвестный молча дождался полицию / Фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Оболони сегодня, 27 апреля, женщину убили, перерезав горло. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
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Преступление произошло на Северной, 30. Примерно в 07:00 утра, дворник и соседи увидели, как неизвестный мужчина тащит тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь.
Когда прибыли сотрудники полиции, подозреваемый мужчина сидел на лавочке. Он был трезвым, но ничего не говорил. Соседи утверждают, что никогда ранее его не видели.
Медики констатировали смерть пострадавшей: ей перерезали горло.
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