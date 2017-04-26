Перекрыт канал поставки в Украину психотропных препаратов для похудения

Оперативники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с работниками СБУ в Винницкой области задержали членов организованной преступной группировки, которые сбывали препараты для похудения с содержанием сибутрамина.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, правоохранители установили, что организовала «бизнес» 25-летняя женщина - частный предприниматель из Винницкой области. Она наладила канал поставок в Украину психотропных препаратов для похудения из соседнего государства.

«Реализацию опасного товара фигурантка осуществляла через разнообразные интернет-сайты. Для доставки заказов женщина использовала курьеров, в том числе - собственного брата. Территория реализации препаратов охватывала все регионы государства, а объем выручки составлял порядка 300 тыс. грн в месяц», - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных обысков оперативники изъяли более полутысячи доз психотропного препарата, банковские карты, через которые велся расчет с покупателями. Также изъято около 100 тыс. грн.

В полиции отметили, что опасное психотропное вещество «сибутрамин» наряду со снижением аппетита увеличивает у потребителей риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и суицидов.

Кроме того, у членов группировки изъято около 200 кустарно изготовленных патронов, а также устройство для их производства, гильзы, бутылки с порохом и оружие.

Злоумышленники задержаны, на их недвижимое имущество, деньги и ценности наложен арест. Члены группировки уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного со сбытом психотропных веществ в крупных размерах. В отношении них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.