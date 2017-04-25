В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненые

В Киеве на перекрестке улиц Вышгородской и Белицкой произошел инцидент, во время которого один из участников достал травматический пистолет и открыл стрельбу, сообщает "Киев оперативный".

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В результате стрельбы были ранены трое человек, все раны проникающие. Пострадавшие были госпитализированы.

"Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 марта в центре Киева произошла стрельба, ранение получил студент 1998 года рождения.