СБУ на Ривненщине задержала съемочную группу телеканала "ZIK"

В Ривненской области вблизи пгт Оржев Служба безопасности Украины задержала съемочную группу телеканала "ZIK".

Об этом говорится в сообщении телеканала на его странице в Facebook.

"В Ривненской области неподалеку от пгт Оржев задержали съемочную группу программы «Тропами войны». Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке по редакционному заданию. Задержание произошло сотрудниками Службы безопасности Украины по надуманному предлогу – проникновение на территорию режимного объекта в этой местности. Угрожают обысками и арестом съемочной группы. Сейчас обе стороны ждут следственно-оперативную группу для проведения обыска журналистов", - говорится в сообщении.

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В СБУ и МВД УНИАН пока не удалось получить комментарий по этому поводу.