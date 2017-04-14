На Львовщине столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом сообщает полиция области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев – Чоп в селе Нагорное, Сколевского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «ВАЗ 21014», 29-летний житель Закарпатской области, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Кенго», за рулем которого находилась 23-летняя жительница Закарпатской области", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его три пассажира, жители Закарпатской области в возрасте 27, 28 и 55 лет, получили телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Львовщине водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП.