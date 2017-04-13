В Харьковской области шестилетнего мальчика насмерть придавило мемориальной доской

В Харьковской области погиб шестилетний мальчик, на которого в парке упала мемориальная плита.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, событие произошло в Краснограде вчера, 12 апреля, около 18.00.

По сведениям полиции, женщина и ее шестилетний сын гуляли в городском парке, где установлены мемориальные доски. Мальчик подбежал к одной из досок и начал ее расшатывать. Полутораметровая конструкция упала на ребенка и придавила ее. Под тяжестью монумента мальчик погиб.

Открыто производство по статье 115 с пометкой «несчастный случай» и часть 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.