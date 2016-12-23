На Львовщине пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, несчастный случай произошел в селе Песочная Николаевского района 22 декабря в 22:05.

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Отмечается, что мужчина перебегал железнодорожные пути на расстоянии около 100 м от переезда, когда навстречу двигался пассажирский поезд сообщением «Ужгород – Киев».

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Проводится доследственная проверка.