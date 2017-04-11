В Кропивницком произошла стрельба возле детской площадки, есть пострадавший

В Кропивницком 10 апреля около 20 часов состоялась стрельба возле детской площадки, в результате которой по меньшей мере один человек был ранен. Об этом сообщает ТСН.Ранок.

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Водители и пассажиры двух автомобилей решили выяснить отношения во дворе многоэтажки - в друг друга они выпустили около тридцати пуль из неавтоматического оружия.

По свидетельствам очевидцев, после словесной перепалки мужчины вытащили оружие и началась перестрелка. Причина конфликта неизвестна.

Раненого товарищи затянули в машину и поехали: пострадавшему 36 лет, он получил ранение в лицо и сейчас находится в реанимации. Правоохранители объявили план перехвата в городе.