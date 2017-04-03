На Днепропетровщине пьяный мужчина взорвал гранату возле кафе, 16 человек получили травмы (фото, видео)

На Днепропетровщине в поселке Знаменовка Новомосковского района минувшей ночью возле кафе прогремел взрыв – разорвалась граната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

В полиции сообщили, что молодой человек бросил на землю гранату, которая и взорвалась. В результате инцидента в больницу обратилось 16 человек. Повреждений также претерпели автомобиль владелицы кафе, ведь сила удара в основном пришлась именно на машину, которая предупредила более тяжелые последствия, которые мог вызвать взрыв гранаты.

«На месте происшествия был обнаружен и изъят запал от гранаты, 19 металлических фрагментов, вероятно осколков от гранаты, куртка черного цвета», - говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что 25-летний парень отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю возле помещения кафе», - сообщили правоохранители.

В настоящее время следственным отделом Новомосковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания злоумышленнику меры пресечения.