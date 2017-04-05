В Тернопольской области 53-летняя женщина, отбиваясь от грабителей с битами, зарезала одного из них

На Тернопольщине 53-летняя женщина во время нападения грабителей, вооруженных битами, убила ножом одного из них.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, вчера, 4 апреля, к правоохранителям обратилась 53-летняя жительница села Белое Тернопольского района с заявлением о нападении на нее и ее мужа, с которым они находились в летней кухне собственного дома.

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По словам потерпевшей, двое неизвестных лиц в масках несколько раз ударили ее и мужчину битами. У женщины в руках был кухонный нож, которым она, обороняясь, нанесла телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего оба нападавших скрылись.

После вызова правоохранители обнаружили возле дома тело одного из нападавших, который погиб в результате кровотечения.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения второго подозреваемого.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНИАН, в марте в Киевской области мужчина в собственном доме застрелил одного из грабителей, которые ворвались в дом и набросились на его жену с угрозами, чтобы она отдала ценные вещи. Большинство задержанных оказались гражданами РФ.