Cуд перенес рассмотрение дела экс-патрульного, застрелившего юношу во время погони за BMW в Киеве
Суд перенес на 11 апреля рассмотрение дела Олейника, который в феврале 2016 года убил подростка во время погони.
Голосеевский райсуд Киева на 11 апреля перенес рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего патрульного полицейского Сергея Олейника, обвиняемого в убийстве юноши во время преследования автомобиля BMW в феврале 2016 года.
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Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела перенесено в связи с тем, что один из судей из состава коллегии со вчерашнего дня находится в комнате для совещаний.
Судебный распорядитель объявил, что заседание 11 апреля начнется в 12.30.
Как сообщил журналистам сам Олейник, 28 февраля он восстановился на службе в полиции, однако работает в административном отделе.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW Олейник выстрелил из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.
22 декабря 2016 года столичная прокуратура направила обвинительный акт в отношении Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 365 УКУ).