Суд максимально смягчил меру пресечения патрульному, подозреваемому в убийстве юноши в BMW в Киеве

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Ходатайство прокуратуры города об изменении меры пресечения подозреваемому (Олейнику – УНИАН) на личное обязательство, которое рассмотрел Печерский суд в пятницу (2 сентября) вечером, было удовлетворено», - заявила она.

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«Соответствующее ходатайство было обусловлено двумя факторами: первый – это то, что мера пресечения, действовавшая на то время - домашний арест - не может быть применена к подозреваемому более 6 месяцев, а второе – то, что досудебное расследование по уголовному производству уже почти завершено. Мы в ближайшее время планируем объявить о его завершении и открытии материалов для ознакомления сторонам, то есть стороне защиты и пострадавшим», - добавила Максимец.

«По решению суда мера пресечения будет действовать до 31 октября, но мы уверены, что к этому времени обвинительный акт будет направлен в суд», - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские преследовавшие нарушителя правил дорожного движения на BMW, открыли огонь по этому автомобилю. В результате погиб 17-летний пассажир, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

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Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику - было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве. Печерский районный суд Киева тогда арестовал его, но впоследствии Олейника отпустили под домашний арест.