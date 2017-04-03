СБУ разоблачила хищение почти 30 миллионов в аэропорту "Борисполь"

Правоохранителями выявлен факт хищения почти 30 миллионов гривень менеджментом государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, должностные лица аэропорта заключили с коммерческой структурой контракт стоимостью более 90 миллионов гривень на строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов.

Станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утверждено планом развития аэропорта «Борисполь».

Как установили правоохранители, менеджмент госпредприятия в конце 2015 года перечислил бизнесменам более 28 миллионов гривень авансового платежа. «Сотрудники спецслужбы задокументировали, что строительство объекта еще не начато. Государственные средства через ряд фиктивных фирм выведены организаторами сделки в тень», - информировали в СБУ.

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Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники спецслужбы обнаружили печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «Клиент-Банк», изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, которая свидетельствует о незаконном присвоении денег аэропорта «Борисполь».

На счета коммерческих предприятий, которые были задействованы в проведении финансовой сделки, наложен арест.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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