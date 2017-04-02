На Ривненщине застрелили адвоката и ранили экс-главу областной милиции - СМИ

Вечером 1 апреля в городе Дубно Ровенской области на улице Жуковского стреляли в адвоката и кандидата на городского голову Дубно на прошлых выборах Виту Шаблий. От полученных травм 43-летняя женщина скончалась. Об этом сообщает местное издание «Рівне вечірнє».

Читайте такжеПолиция озвучила подробности стрельбы в Днепровском районе Киева (фото)

По информации издания, во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ривненской области, а также подавал свою кандидатуру на должность главы Нацполиции. Он находится в больнице.

В Нацполиции Ривненской области факт гибели женщины и ранения мужчины подтвердили, однако имен не называют, подробности обещают сообщить позже.

"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина. Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

Вита Шаблий с 1995 до 2002 года работала на должностях секретаря судебного заседания и консультанта Дубенского горрайонного суда. В 2002 году была юрисконсультом Дубенского сахарного завода, в 2002-2008 годах работала помощником судьи Дубенского горрайонного суда. С 2008 года стала адвокатом. Во время Революции Достоинства была председателем дубенского Майдана.