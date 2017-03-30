Масштабный пожар на Осокорках: в ГСЧС рассказали подробности (видео)

Спасатели оценили площадь ночного пожара на столичных Осокорках в 4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении ГСЧС в г. Киеве.

Отмечается, что в 0:50 пожар локализован, а в 1:40 на площади 4 тыс. кв. м ликвидирован.

Причиной пожара на Осокорках мог быть поджог или неосторожное обращение с огнем. Об этом заявила пресс-секретарь ГУ Госчс в г. Киеве Светлана Водолага, передает 112 Украина.

Она сообщила о том, что есть две версии возникновения пожара, произошедшего на Осокорках. "Причинами пожара занимаются правоохранительные органы, однако версий, как всегда, не много, это или умышленный поджог, или неосторожное обращение с огнем. Согласно действующему законодательству, правоохранительным органам дается 10 дней на расследование причин возникновения пожара", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ ГСЧС.

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Также Водолага отметила, что во время пожара никто не пострадал. "Никто не пострадал. Пожар полностью потушили в 1:50. На месте происшествия работали 8 единиц техники - 5 - от ГУ ГСЧС в Киеве и 3 – от спасателей Киевщины".

На вопрос о том, есть ли повторные риски возгорания, Светлана Водолага ответила: "Риски (повторного возгорания - УНИАН.) есть, потому что за минувшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров на открытых территориях мусора, тростниках 20 раз по всему Киеву. Сейчас проблема не только в столице, но и во всей Украине", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ ГСЧС.

Как сообщал УНИАН ранее, на окраинах Киева начался крупный пожар. По данным очевидцев, ЧП произошло возле озера Святище. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что причиной пожара в Дарницком районе стало возгорание камыша.