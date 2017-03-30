В ГСЧС рассказали, что загорелось под Киевом

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций изданию The Village Україна сообщили, что причиной пожара в Дарницком районе стало возгорание камыша.

В соцсетях среди версий сообщали, что причиной пожара стало падение вертолета.

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В ГСЧС эту версию не подтвердили. Спасатели сообщили, что загорелся камыш. На месте работают пожарные.

В свою очередь, журналист телеканала ZIK рассказал, что огонь возле дачных участков на Осокорках началась около 20 часов. Он отметил, что пожар на 9 километре от проспекта Бажана, на границе с поселком Вишенки. По его словам, там рядом высоковольтные провода.

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Журналист также добавил, что на месте две пожарные машины, которые не могут попасть на территорию, которая горит, через водоем и болото. По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет дождливо.

Как сообщал УНИАН ранее, на окраинах Киева начался большой пожар. По данным очевидцев ЧП случилось вблизи озера Святище.