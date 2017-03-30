Спасателям приходится идти пешком к месту крупного пожара под Киевом

Спасателям приходится идти пешком к месту пожара на Осокорках на окраине Киева, потому что подъехать туда невозможно из-за бездорожья.

Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН Оксана Муляр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально сообщила, что горит луг вокруг озера. Огонь охватил территорию площадью 3 тысячи квадратных километров. Пожарные пытаются потушить огонь.

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Но вокруг пылающего луга расположены усадебные участки с заборами, там бездорожье, поэтому проехать туда техникой спасатели не могут. Им приходится идти к месту происшествия пешком. На месте также работают газовая служба и полицейские.

Пользователи соцсетей и некоторые пророссийские СМИ сообщили о том, что пожар мог возникнуть в результате падения вертолета или взрыва. Но в ГСЧС отрицают эти сообщения. Опрошенные корреспондентом ТСН местные жители также не слышали никаких взрывов.

Как сообщал УНИАН ранее, на окраинах Киева начался крупный пожар. По данным очевидцев ЧП произошло возле озера Святище. Впоследствии в Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что причиной пожара в Дарницком районе стало возгорание камыша.