В Балаклее возобновлено теплоснабжение

В Балаклее Харьковской области сегодня, 27 марта, возобновлено теплоснабжение, приостановленное из-за взрывов на военном арсенале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

«Балаклея подключена к системе теплообеспечения! Сейчас все шесть котельных города работают в обычном режиме», - подчеркнула она.

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Светличная добавила, что в Балаклее также началось подключение абонентов к системе газоснабжения. В настоящее время газ подан уже для почти 30% абонентов, этот процесс (за исключением аварийных домов) планируется завершить до среды, 29 марта.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. В связи с опасностью были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще около пяти жителей получили ранения.

Разминирование непосредственно территории балаклейского арсенала продлится до двух месяцев.