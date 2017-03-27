"Черная рота" Майдана: дела по 4 "беркутовцам" отправлены в суд, один из них обвиняется в убийстве 3 человек

ГПУ направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении 4 бывших сотрудников батальона милиции особого назначения «Беркут» Главного управления МВД в Харьковской области, которым инкриминируются убийства протестующих и покушения на убийства 18 февраля 2014 во время шествия «Мирное наступление».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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В частности, по данным ГПУ, двое бывших «беркутовцев» обвиняются в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций с применением физического насилия.

Кроме того, они обвиняются в превышении 18 февраля 2014 года на ул. Институтской, Крепостном переулке своих служебных полномочий «во исполнение явно преступного приказа законченного покушения на умышленное убийство 33 потерпевших в уголовном производстве, совершенного способом опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц».

В ГПУ отмечают, что одному из этих бойцов спецподразделения «Беркут» также инкриминируется совершение 18 февраля умышленного убийства 3-х человек из числа участников шествия «Мирное наступление».

В сообщении сказано, что другой, еще с двумя бывшими работниками харьковского «Беркута», также обвиняется в том, что 29 января 2015 года на стационарном посту № 2 в пгт Песочин Харьковской области препятствовал законной профессиональной деятельности журналиста ОО «Общественное телевидение» путем применения насилия и противоправного изъятия собранных, обработанных и подготовленных им материалов и техники, с помощью которой проводилась видеозапись.

В ГПУ сообщают, что еще один бывший работник харьковского «Беркута», который подозревается в причастности к убийствам протестующих в этот день, объявлен в розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как напомнили в Генпрокуратуре, по результатам расследования эпизода совершения ряда особо тяжких и тяжких преступлений во время разгона шествия 18 февраля 2014 года в суд направлены и рассматриваются обвинительные акты в отношении двух командиров батальона, командира роты, которому инкриминировалось превышение власти и служебных полномочий, причинение телесных повреждений и т.п. В отношении милиционера спецподразделения «Беркут» вынесен приговор.

Также сообщено о подозрении в организации этих преступлений и объявлены в розыск экс-президент Украины, руководство МВД Украины и ГУ МВД Украины в Киеве.