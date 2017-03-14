Обвинительный акт по делу о госизмене Януковича сегодня будет передан в суд - прокурор
Специальное досудебное расследование в отношении Януковича завершено, составлен обвинительный акт.
Обвинительный акт по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича сегодня будет передан в Печерский районный суд города Киева.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
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«Сегодня нами было полностью закончено специальное досудебное расследование в отношении Януковича. Составлен обвинительный акт в отношении Януковича. Я его держу в руках, и сейчас я пойду и передам в суд данный обвинительный акт в отношении Януковича», - сказал прокурор.
Он также отметил, что собраны досудебные доказательства, которых, по его мнению, достаточно, чтобы доказать в суде виновность экс-президента.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».
Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.