На военных складах в Балаклее еще остается последний очаг тления - Минобороны

На военных складах в Балаклее еще остается последний очаг тления.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский на вечернем заседании координационного штаба по ликвидации последствий пожара на 65 Арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, в ближайшее время последний очаг тления будет ликвидирован.

«Сейчас остался только один очаг тления, но планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован», - отметил заместитель министра.

Он также добавил, что военнослужащие, задействованные в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, работают в плановом режиме, ситуация полностью находится под контролем.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером глава Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook написала, что пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклее и близлежащих сел.

Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов.

К электроснабжению уже подключено 95% абонентов Балаклеи.

Кроме того, сейчас проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтные бригады уже начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

*** Ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

Пожар потушили 24 марта, а вот разминирование непосредственно территории балаклейского арсенала продлится до двух месяцев.