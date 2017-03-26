Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи и близлежащих сел (фото)

Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

«Разминирование в г. Балаклея и населенных пунктах Балаклейского района завершено. Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов», - написала она.

Светличная отметила, что сейчас к электроснабжению уже подключены 95% абонентов Балаклее.

«В Балаклее работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которые были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Возобновить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение двух-трех дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже возобновлено, завтра начнется подключение города», - подчеркнула председатель Харьковской ОГА.

Светличная добавила, что сейчас проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтные бригады уже начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

Разминирование непосредственно территории балаклейского арсенала продлится до двух месяцев.