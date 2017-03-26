В Балаклее по подозрению в мародерстве задержали двух местных жителей

В Балаклее, часть жителей которой отселены из-за взрывов на военном арсенале, задержали по подозрению в мародерстве двух мужчин.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, вчера, 25 марта, к Балаклейский отдел полиции обратился 49-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестные проникли в жилье и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы, слесарных инструментов.

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По данным полиции, правоохранители в совершении этого уголовного правонарушения уличили 40-летнего и 41-летнего безработных местных жителей. У них изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

С начала эвакуации жителей Балаклеи и близлежащих деревень полиция зафиксировала три случая мародерства. Подозреваемые задержаны.