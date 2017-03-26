В центре Одессы обрушился фасад 100-летнего жилого дома (фото)

В центре Одессы сегодня обрушился фасад 4-этажного жилого дома - памятника архитектуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, обрушение произошло по адресу Екатерининская, 8 (Приморский район).

Рухнула часть фасада здания, а также арматура балкона на 4-м этаже. Фрагменты упали на тротуар и проезжую часть. Люди не пострадали.

По словам жильцов дома, за последнее время это уже не первое обрушение.

«Около месяца назад уже было подобное – сыпались камни. Мы обращались к властям, просили обследовать дом, но никто так и не занялся проблемой. А ведь это здание - не только памятник архитектуры, а и просто достаточно старое строение, возведенное 107 лет назад», - говорят жильцы.

В настоящее время место происшествия огорожено: работают сотрудники ГСЧС, полиции.