В Николаевской области в охотничьем угодье застрелили мужчину

В Николаевской области во время конфликта между двумя группами людей на территории охотничьего угодья 29-летний местный житель получил огнестрельное ранение головы и скончался в больнице.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, информация о происшествии поступила 24 марта вечером от врачей.

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"В ходе ссоры один из участников конфликта получил смертельное ранение, предварительно, из оружия травматического действия", - сообщили в полиции.

Потерпевшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

41-летнего злоумышленника, который устроил стрельбу, полицейские задержали на месте происшествия в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровской области тесть по неосторожности выстрелил зятю в спину на охоте.