В Днепре задержали разбойника, который совершил 12 нападений на кредитные учреждения

Почти неделю около 100 полицейских отрабатывали общежития, гостиницы и все возможные места пребывания подозреваемого, еще 50 сотрудников ждали возможном появлении нападающего в кредитных учреждениях, как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Возле одной из них они увидели похожего на подозреваемого мужчину. Вероятнее всего, злоумышленник планировал очередное разбойное нападение на заведение. Во время задержания грабитель успел выбросить вещественные доказательства, с которыми планировал преступление – гранату «РГД-5», темные очки, шапочку и перчатки.

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Было установлено, что 37-летний мужчина, который совершил 12 разбойных нападений на территории 4-х областей Украины - житель г. Чернигова. Злоумышленник страдает игровой зависимостью, поэтому ему постоянно нужны были наличные средства.

Сейчас подозреваемого доставили в Днепровский отдел полиции. Его опросили, вещественные доказательства изъяли и приобщили к делу. Сведения по данным фактам внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 20 марта мужчина совершил 2 разбойных нападения, еще один разбой он совершил через 3 дня.