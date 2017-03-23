Пожар на складе боеприпасов в Балаклее может продолжаться до 7 суток – Гройсман

Пожар на военном арсенале в Балаклее Харьковской области продлится до 7 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Балаклейском районе сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов о возможной продолжительности детонирования боеприпасов.

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«Мы видим ситуацию, как она развивается. Это до одной недели. Это может быть от нескольких суток — до 7 суток, так как мы сегодня рассчитываем. Все зависит от многих факторов», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.

Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

По состоянию на 13.00, по данным Минобороны, произошло расширение площади пожара.