Во Львове произошло тройное ДТП, пострадал 10-летний ребенок (фото)

Во Львове на улице Владимира Великого произошло тройное ДТП. Об этом сообщает 032.ua.

Как отметила в комментарии пресс-секретарь патрульной полиции Катерина Рыбий, водитель автомобиля «Ситроен Джампер» не придерживался безопасной дистанции движения, вследствие чего столкнулся с авто «Ваз 2109» ,который остановился перед пешеходным переходом. В результате удара автомобиль «Ваз 2109» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео».

Читайте такжеНа Киевщине автомобиль с подростками врезался в дерево: трое погибли, еще трое в реанимации

Отмечается, что на момент оформления все участники и пассажиры от услуг медиков отказались. Однако после ДТП у 10-летней пассажирки «Ваз 2109» ухудшилось самочувствие и родители отвезли ее в травмпункт, где, со слов родителей, врачи диагностировали у нее трещину кости ноги — ей наложили гипс.

Сейчас все материалы составлены патрульными переданы следователю по ДТП.

Ранее на Харьковщине в тройном ДТП погибла женщина.